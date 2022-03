Les plus grands club européens s’intéressent à Jonathan David et voudraient le signer l’été prochain.

Le buteur canadien va être une des attractions du prochain mercato estival. En feu cette saison, le joueur de 22 ans a inscrit 12 buts en Ligue 1 et 3 en Ligue des champions cette saison. Ses performances et son fort potentiel intéressent les grandes écuries européennes. Selon les informations de Tutto Mercato, Jonathan David est suivi par Arsenal, Newcastle, l’Inter Milan et le Borussia Dortmund. Mais les deux clubs anglais semblent avoir une longueur d’avance sur les autres poursuivants car leur championnat attire Jonathan David. Il a déclaré dans une interview accordée à Téléfoot : «La Premier League ? Forcément ça attire. C’est le championnat le plus compétitif du monde ». Sous contrat avec le club champion de France jusqu’en 2025, l’attaquant du LOSC est estimé à 50 millions d’euros par le site Transfermarkt.