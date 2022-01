Sur une excellente série de 9 rencontres sans défaite en Ligue 1, le LOSC est tombé au Stade Francis-Le Blé. Une véritable surprise signée Brest et Michel Der Zakarian qui n’a pas ravi Benjamin André, loin de là.

« Je pense que ce but d’entrée nous plombe. On savait qu’on affrontait une équipe joueuse, qui met de la vitesse. Donc, forcément en perdant 1-0, on ouvrait les espaces. Cela jouait pour eux. Mais je pense qu’on a eu pas mal de situations qu’on aurait dû mieux négocier. Il va falloir vite réenclencher. Il y a Paris qui arrive à la maison, on veut redémarrer une série« , a lancé Benjamin André à l’issue de la défaite du LOSC face au Stade Brestois.