Après deux saisons passées du côté du LOSC, Sven Botman quittera le Nord pour l’Italie. Son arrivée à l’AC Milan a été confirmée par Andy van der Meyde, ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.

Recruté pour 8 millions d’euros par le LOSC en juillet 2020, Sven Botman a été lâché par l’Ajax Amsterdam après un prêt pourtant réussi du côté d’Heerenveen. Deux ans plus tard, le Néerlandais s’est révélé en Ligue 1 et est désormais l’objet de toutes convoitises dont celles des Magpies de Newcastle et de l’AC Milan. Un départ que doit regretter l’Ajax selon les dires d’Andy van der Meyde. L’ancien joueur de l’écurie néerlandaise et de l’Inter confirme son départ direction la Lombardie.

« L’Ajax ne voulait pas de lui, puis il est allé en France où il a montré de bonnes choses. Il faut dire qu’il n’est pas facile de jouer dans la ligue française. Sven, cependant, est très fort et ira maintenant à Milan. Pour les Rossoneri, c’est un bon achat, la performance de ces dernières années a montré qu’à l’Ajax, ils avaient tort à son sujet », a déclaré Andy van der Meyde, ancien joueur de l’Ajax et de l’Inter, dans des propos accordés à Milannews.it.