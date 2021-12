Champion de France en titre, Sven Botman était sans aucun doute l’un des Lillois les plus courtisés cet été. Il a pourtant décidé d’y rester mais pour combien de temps ? Les prétendants s’accumulent et font le forcing pour l’arracher du LOSC. Apeuré par la puissance de Newcastle, le Milan AC veut rapidement dégainer pour créer la surprise et s’emparer du joyau néerlandais.

Cet été, le LOSC a réussi à conserver l’une de ses pépites en la personne de Sven Botman. Véritable révélation lors de la saison du titre chez les Dogues, le Néerlandais est un l’un des hommes les plus courtisés en Ligue 1. Sur les tablettes de nombreuses écuries à travers le globe, il est le joueur qui a la plus grande valeur marchande au sein de l’effectif lillois. Cette saison, il confirme les belles promesses qu’il avait laissé entrevoir l’année passée en démontrant qu’il est d’ores et déjà un défenseur de classe mondial. Des performances remarquables qui attisent l’intérêt de multiples formations. Newcastle United serait très intéressé par son profil. Des convoitises qui inquiètent le Milan AC.

Selon les informations de la presse italienne et plus particulièrement de CalcioMercato, le Milan AC serait très inquiet de l’intérêt de Newcastle pour Sven Botman. Le Néerlandais est la priorité du club lombard qui ne veut surtout pas le laisser filer dans une autre écurie. Les Magpies pourraient dégainer dès janvier ce qui force la main au Milan. Paolo Maldini souhaite faire une offre dès le prochain mercato mais il a les pieds et poings liés aux bons vouloirs du fonds Elliott. Ce dernier ne voulait pas dépenser le moindre centime en janvier alors qu’une enveloppe conséquente était déjà prévue pour l’été prochain mais les supplications du board milanais pourrait bien rebattre les cartes et ainsi menacer l’avenir de Sven Botman au LOSC…