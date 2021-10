Champion de France en titre avec le LOSC, Sven Botman parle de son mercato estival, lui aurait pu largement partir durant l’intersaison.

Dans un entretien accordé à la chaîne hollandaise « NOS », le défenseur central des Dogues est revenu sur son mercato et confirme que que le club a bloqué un éventuel départ. « Je ne peux pas mentir à ce sujet, non. C’est le club qui a décidé que je restais, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée non plus. Je joue la Ligue des Champions, donc ce n’était pas une erreur de rester. Dans le football, tout va parfois très vite, mais je pense qu’avec le temps, tout se mettra en place. » A indiqué le défenseur central de 21 ans.

Sous contrat jusqu’en 2025, le Néerlandais ne manque pas de courtisans car le FC Séville, Wolverhampton mais également le FC Liverpool surveillent de près les prestations du natif de Badhoevedorp. Sauf grosse surprise, il quittera le nord de la France en fin de saison…