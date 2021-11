Sans doute l’un des Lillois les plus courtisés cet été, Sven Botman est finalement resté au LOSC pour une année supplémentaire. Une année qui pourrait bien être la dernière pour le Néerlandais qui voit l’arrivée de nouveaux prétendants.

Cet été, le LOSC a réussi à conserver l’une de ses pépites en la personne de Sven Botman. Véritable révélation lors de la saison du titre chez les Dogues, le Néerlandais est un l’un des hommes les plus courtisés en Ligue 1. Sur les tablettes de Liverpool depuis déjà plusieurs mois, d’autres prétendants surgissent. Adversaire du LOSC en Ligue des Champions, le FC Séville vit un début de saison délicat sur la scène européenne comme dans le jeu en Liga. Une position instable qui place Julen Lopetegui sur un siège éjectable. Le doute plane déjà sur son avenir mais Monchi souhaite avant tout lui proposer des renforts potentiels afin de relancer la machine sévillane. Pointé du doigt, Diego Carlos est ciblé comme étant l’un des principales fautifs de ce mauvais début de saison et le FC Séville planche sur un potentiel remplaçant. Selon la presse espagnole, trois noms apparaissent dans cette short-list, Marash Kumbula (AS Roma), Maxence Lacroix (VfL Wolfsburg) et Sven Botman (LOSC). Oliver Létang peut se frotter les mains, le Néerlandais semble être le favori des ambitions de Monchi.