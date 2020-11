Bientôt en fin de contrat, André Villas-Boas et Rudi Garcia sont sur la sellette du côté de Marseille et de Lyon. Les deux clubs ne s’en cachent pas, ils aimeraient s’octroyer les services de l’entraîneur du LOSC : Christophe Galtier. Mais pour Daniel Riolo, le coach n’a aucun intérêt à quitter Lille.

Le feuilleton continue. Quel Olympique arrivera à s’offrir le tant convoité Christophe Galtier ? En fin de contrat prochainement, Marseille cherche un successeur à André Villas-Boas. Même chose à Lyon pour Rudi Garcia. Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a partagé son ressenti sur le dossier Galtier et sur le projet lillois. Même si l’entraîneur du LOSC a toujours fait part de ses envies de coacher l’OM, le journaliste sportif estime que le projet marseillais est un terrain glissant. « Galtier c’est lui qui met en musique, mais l’homme important c’est celui qui recrute. (…) Dieu sait que j’apprécie son travail, c’est une grosse perte pour Lille si Galtier s’en va mais des entraineurs qui travaillent bien tu peux en trouver. Pour un projet comme celui du LOSC où il faut vendre les joueurs, le recrutement c’est primordial. Cela va alimenter les rumeurs toute l’année, mais on le sait que son ambition et le rêve de sa vie c’est d’aller entrainer l’OM. A une époque il n’avait peut-être pas la carrure, la dimension et même les supporters de l’OM n’en voulaient pas. Aujourd’hui, les supporters de Marseille et de Lyon adoreraient l’avoir. Très honnêtement si je suis Galtier, et que le projet de Lille ne bouge pas, je ne vais pas à l’OM. Il n’y a aucune sécurité à Marseille… »