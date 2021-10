Une nouvelle fois accroché en championnat (1-1) par Brest ce samedi, les Lillois n’arrivent toujours pas à enclencher la marche en avant. Mais Benjamin André se montre optimiste pour la suite.

Le LOSC traverse une passe difficile. Les Nordistes sont désormais sur trois matchs sans victoires après le nul concédé face à Brest ce week-end pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Une contre-performance face à des Bretons, 18ème de Ligue 1, qui vient après un nouveau match nul en Ligue des Champions face à Séville (0-0) et une défaite la semaine dernière face à Clermont (1-0).

Benjamin André, le milieu de terrain lillois, est tout de même resté positif ce samedi dans les couloirs de Pierre Mauroy : « Il faut insister, il faut travailler et ça va tourner à un moment donné. Je n’ai pas de doutes, tout le monde travaille et tout le monde à l’état d’esprit. Mais il faut forcément aller chercher quelque chose de plus parce que quand il n’y a pas le résultat c’est qu’il manque des trucs. Mais on va le faire, on va passer ce cap. »