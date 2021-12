Dans Soir de Ligue 1 sur Canal +, le consultant Alain Roche a donné son avis sur le match du LOSC face à Nantes.

« Sur le but, il y a un bon appel de Burak au premier poteau, et l’enchaînement est parfait et rapide. Après, il n’y a pas de continuité pour Jocelyn Gourvennec après le bon match de Ligue des Champions. Par expérience, il faut dire que c’est une compétition qui bouffe beaucoup d’énergie. Forcément, pour enchaîner, le physique n’est pas au maximum. Ça peut se comprendre. Le terrain n’aide pas non plus au beau jeu, on l’a vu ce samedi. Et puis il faut souligner la prestation de Nantes, qui a fait un très bon match », a indiqué le consultant de Canal.