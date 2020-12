Le dossier LOSC agite les médias depuis quelques semaines.

Depuis la vente du club, Lille fait la Une de l’actualité dans les quotidiens sportifs. Avec l’arrivée d’Olivier Létang à la tête du club nordiste, le débat sur les finances et la stabilité de l’équipe a été relancé. Daniel Riolo, consultant pour RMC, a lourdement taclé le nouveau président de Lille. Le sniper de l’After Foot estime que l’ancien dirigeant de Rennes ne pourra pas tenir ses promesses sur le mercato des Dogues.

« Lille a toujours été au bord… Là, il y a eu une mauvaise gestion évidente puisque le fonds qui détient le club a décidé de changer de président. Tout cela semble logique. Sur l’évolution du club, on a vraiment appris des choses lors de cette conférence de presse ? Non… Létang, il en a rien à carrer de Lille. Il vient pour toucher de l’oseille, avec les jeunes, l’exportation des joueurs. La gestion à l’ancienne d’un club de foot, avec la passion, c’est terminé ! Maintenant, le président a des actionnaires derrière lui et il doit rendre des comptes. Létang peut toujours dire qu’il ne va pas vendre au mercato de janvier. Peut-être que ce sera vrai. On verra bien, mais à termes, il est là pour gagner de l’argent ou essayer d’en gagner. Le trading terminé ? Il nous prend pour un con, car c’est comme ça qu’un club gagne de l’argent aujourd’hui… L’oseille va rentrer comme ça, c’est sûr », a indiqué Daniel Riolo sur l’antenne de RMC.