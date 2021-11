Après Rafael Leao et Mike Maignan, le Milan AC pourrait tenter de recruter un autre Lillois la saison prochaine.

Sous contrat avec le Milan AC jusqu’en juin 2022, Franck Kessié refuse toujours de prolonger et en interne son départ pour 0€ est déjà considéré comme « acté » explique ce lundi le Corriere dello Sport. La seule inconnue de l’équation reste le point de chute de l’Ivoirien, convoité par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. En attendant, les Rossoneri ne restent pas les bras croisé et auraient peut-être ciblé le successeur de Kessié… en Ligue 1.

À en croire les informations de l’autre grand journal italien, la Gazzetta dello Sport, le leader de Serie A va jeter son dévolu sur Renato Sanches l’été prochain. « Il n’a que 24 ans, mais il a déjà vu beaucoup de choses. Formé à Benfica, il était à 19 ans au centre d’un transfert record : 35 millions d’euros, plus 10 millions de bonus, pour son passage de Benfica au Bayern Munich. Un bond en avant considérable, accompagné de quelques moments de gloire avec l’équipe nationale portugaise », détaille La Gazzetta. Reste à savoir si les dirigeants milanais se montreront suffisamment généreux pour doubler la concurrence. De son côté le LOSC espère entre 35 et 40 millions d’euros pour la vente de Renato Sanches. Affaire à suivre…