Annoncé sur le départ, Renato Sanches pourrait être la première recrue de l’ère saoudien de Newcastle.

Après un passage réussi par le championnat de France, Renato Sanches devrait quitter le LOSC cet hiver ou au plus tard en fin de saison. Courtisé par le Milan AC, le FC Barcelone et Liverpool, le Portugais serait également l’une des priorités de Newcastle. Lanterne rouge du championnat anglais, les Magpies seraient prêts à faire sauter la banque cet été d’après les informations de la Gazzetta dello Sport. Estimé à 30 millions d’euros, Renato Sanches pourrait rapporter une petite fortune aux dirigeants du LOSC. Selon le média italien, le club de Newcastle pourrait aligner entre 35 et 40 millions d’euros cet hiver pour tenter de griller la concurrence.

Interrogé à son sujet il y a quelques mois sur BFM Lille, le président Oliver Létang avait totalement ouvert la porte à un départ de Renato Sanches. « Je me suis déjà exprimé dessus et j’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato (Sanches) pourra partir. (…) On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux de l’être. On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais également à l’Euro avec le Portugal. »