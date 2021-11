Aux dernières nouvelles, le milieu de terrain du LOSC devrait faire l’objet d’une bataille à trois entre Liverpool, Arsenal et le Milan AC cet hiver.

Impressionnant pendant l’Euro 2020 avec le Portugal, Renato Sanches semble avoir retrouvé sa cote sur le marché des transferts. Liverpool garde notamment un oeil sur le milieu de terrain de 23 ans, mais d’autres concurrents rentrent petit à petit dans la danse. D’après les informations de Rudy Galetti (Sky Sports) le Milan AC aurait notamment envoyé des émissaires au match Lille – Salzbourg remporté hier soir par les Dogues (1-0) pour prendre note de la performance du Portugais. De son côté, Arsenal aurait pris la décision fracassante de vendre Lacazette, Nketiah et Leno cet hiver afin de présenter une offre aux dirigeants du LOSC durant la prochaine période des transferts. Affaire à suivre…

Interrogé à son sujet il y a quelques mois sur BFM Lille, le président Oliver Létang avait totalement ouvert la porte à un départ de Renato Sanches. « Je me suis déjà exprimé dessus et j’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato (Sanches) pourra partir. (…) On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux de l’être. On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais également à l’Euro avec le Portugal. »