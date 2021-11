Déjà annoncé sur le départ par le président de Lille, Renato Sanches serait la grande priorité de Wolverhampton qui prépare une très grosse offre cet hiver.

De retour en forme depuis quelques semaines à l’image du LOSC, Renato Sanches pourrait rapporter un joli chèque à ses dirigeants dès l’ouverture du mercato hivernal. D’après les informations du Birmingham Mail, le Portugais serait toujours la priorité du club de Wolverhampton, qui préparerait une offre située entre 30 et 40 millions d’euros pour acquérir l’ancien du Bayern Munich en janvier.

Interrogé à son sujet il y a quelques mois sur BFM Lille, le président des Dogues Oliver Létang avait totalement ouvert la porte à un départ du milieu de 23 ans. « Je me suis déjà exprimé dessus et j’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato (Sanches) pourra partir. (…) On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux de l’être. On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais également à l’Euro avec le Portugal. »

Actuellement 7e de Premier League, les Wolves peuvent encore se battre pour une place en Europe et les dirigeants du club estime que le recrutement de Renato Sanches serait en renfort de taille dans cet effectif lusophone. Le club souhaite également boucler le transfert définitif du buteur Sud-Coréen Hwang Hee-chan, prêté par le RB Leipzig en début de saison.