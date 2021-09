Annoncé avec insistance sur le départ, Renato Sanches est finalement resté au LOSC cet été. Pourtant, d’après Olivier Létang, il était tout proche de rejoindre un très grand club. Malheureusement sa blessure au genou semble avoir avorté ce transfert.

« C’est un secret de Polichinelle, Renato pouvait partir, il avait un bon de sortie. Nous avions d’ailleurs quasiment trouvé un accord avec un très grand club mais sa blessure au genou a forcément changé les plans.

Maintenant, on est content d’avoir Renato encore avec nous et on espère qu’il revienne le plus vite possible », a conclu Létang pour La Voix du Nord.