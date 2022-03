Pisté par le Milan AC depuis plusieurs mois, Renato Sanches rejoindra bien les Rossoneri cet été.

Privé du match retour de Ligue des champions face à Chelsea (défaite 1-2) et du rassemblement du Portugal à cause d’une blessure, Renato Sanches ne sera plus Lillois en fin de saison. C’est en tout cas ce qu’annonce le quotidien L’Equipe depuis quelques jours. D’après une source interne au média, le Portugais va finalement s’engager avec le Milan AC lors du prochain mercato. Déjà pisté par les Rossoneri cet hiver, il avait snobé une offre d’environ 20 millions d’euros pour continuer à disputer la Ligue des champions sous les couleurs du LOSC.

Sous contrat avec le club nordiste jusqu’en juin 2023, Renato Sanches devrait rapporter une belle somme d’argent. Arrivé au club en 2019 pour 20 millions d’euros, il est aujourd’hui estimé à 30 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.