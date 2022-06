Annoncé avec insistance du côté de l’AC Milan, Renato Sanches aurait dis oui au Paris Saint-Germain.

Intéressé par toutes les ventes lilloises, l’AC Milan n’a cessé de courtisé Sven Botman et Renato Sanches. Dépassés dans le dossier menant au Néerlandais, les Rossoneri pourraient perdre pied concernant Renato Sanches. D’après les informations dévoilées par Le Parisien, le Portugais aurait dit « oui » au Paris Saint-Germain et ce, au détriment de l’écurie lombarde. Le milieu de terrain de 24 ans aurait été séduit par l’idée de retrouver le duo formé par Luis Campos et Christophe Galtier au sein du club de la capitale.

Au premier abord, cet intérêt semble prometteur pour le LOSC dans l’optique de réaliser une vente importante mais pourrait finalement lui jouer des tours. En effet toujours d’après le média parisien, le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre de 10 millions d’euros pour tenter de s’attacher ses services. Une proposition non négociable d’après Luis Campos qui connaît parfaitement la situation contractuelle qui le lie à l’écurie nordiste. Une belle épine dans le pied pour la direction lilloise qui devra batailler pour toucher les 15 à 20 millions d’euros réclamés.