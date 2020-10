Ancien joueur de Lille de 2008 à 2017, Rio Mavuba a évoqué sa fin de relation avec le club nordiste dans les colonnes de La Voix du Nord. L’actuel entraîneur adjoint de la réserve des Girondins de Bordeaux a des regrets.

“Pour moi, c’est du passé, le temps a fait son œuvre. La fin a été compliquée, c’est vrai, ce n’est pas celle que j’avais espérée avec Lille, mais aujourd’hui, j’ai de bonnes relations avec le LOSC. Après, évidemment qu’il me manquera toujours le match lors duquel j’aurais pu dire au revoir aux supporters. Mais bon, il n’y a pas de soucis, pas d’amertume. J’y ai quand même passé neuf ans, avec des moments incroyables comme le titre de champion. La communion avec les supporters, ce respect qu’il y a entre eux et moi, on ne pourra jamais me l’enlever. Quoi qu’il arrive, je suivrai toujours attentivement le LOSC”, a indiqué l’ancien joueur.

Avant d’évoquer un possible retour en tant que dirigeant du LOSC : “On ne peut pas savoir ce que nous réserve la suite. Aujourd’hui, je suis aux Girondins de Bordeaux, ils m’ont tendu la main pour que je puisse exercer et apprendre mon métier d’entraîneur. Je suis content d’être là. Après, l’avenir peut toujours réserver des surprises.”