Le stade de Pierre Mauroy sera dimanche soir le théâtre d’un choc au sommet de la Ligue 1. Le LOSC accueille le PSG pour un match décisif pour la suite de la saison. Découvrez, sans plus tarder, les compos probables des deux formations.

Choc attendu depuis plusieurs semaines, le LOSC et le PSG se retrouvent à Pierre Mauroy ce dimanche à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1 pour une explication de texte au sommet. Un duel aux allures de David contre Goliath sur le papier mais seulement en apparence. Le LOSC, leader de Ligue 1, est l’équipe séduisante de cette première partie de saison. Etincelant chaque week-end, les Dogues attendent de pied ferme son dauphin, l’ogre parisien, moins effrayant et tranchant qu’à son habitude en ce début d’exercice 2020-2021. Pour cette rencontre qui s’annonce déjà palpitante, Thomas Tuchel devra composer sans sa star Neymar, encore trop juste physiquement après son tacle subi par Thiago Mendes. Juan Bernat, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Abdou Diallo et Danilo ne seront pas non plus du déplacement dans le Nord.

Côté Lillois, Renato Sanches est le seul joueur certain de manquer à l’appel. De retour, Jérémy Pied et Luiz Araujo pourraient être de la partie. Christophe Galtier devrait aligner d’entrée ses trois Turcs, Celik, Yazici et Yilmaz.

Voici les compos probables de ce LOSC-PSG :

Paris : Navas (cap.) – Florenzi , Kehrer (ou Marquinhos), Kimpembe, Kurzawa – Verratti, Paredes, Rafinha – Di Maria, Kean, Mbappé.

Lille : Maignan – Celik, Fonte (cap.), Botman, Bradaric – Ikoné, André, Xeka, Bamba – Yazici, Yilmaz.