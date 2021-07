Privé de Neymar et certainement de Kylian Mbappé dimanche soir, Mauricio Pochettino devra se contenter d’un duo Draxler-Icardi en attaque.

Premier match officiel de la saison 2021/22 et déjà un premier choc. Ce dimanche à 20h, le LOSC retrouvera le Paris Saint-Germain à Tel-Aviv, en Israël, à l’occasion du Trophée des Champions. Un duel qui s’annonce palpitant entre le vainqueur de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France. Mais pour l’occasion, Mauricio Pochettino ne devrait pas pouvoir compter sur toutes ses stars. Sergio Ramos est forfait, tout comme Rafinha et Colin Dagba, alors que Kylian Mbappé est toujours incertain. Toujours en vacances, Neymar, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma ne seront pas au rendez-vous.

En face, Jocelyn Gourvennec devra se passer des services de Renato Sanches, absent de l’entraînement ce matin, et du Turc Zeki Çelik, suspendu. Les deux Portugais Xeka et Tiago Djalo devraient prendre leur place dans le onze de départ Lillois ce week-end.

Les compositions d’équipe probables :

LOSC : Jardim – Bradaric, Djalo, Botman, Reinildo – Araujo, Xeka, André (c), Bamba – Yilmaz (ou Ikoné), David

PSG : Navas – Hakimi, Bitshiabu (ou Diallo), Kehrer, Kurzawa – Herrera, Gueye (c), Dina Ebimbe – Draxler, Icardi, Gharbi (ou Kalimuendo)