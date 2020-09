Auteur d’une excellente saison avec les Dogues, Renato Sanches a choisi de rester dans le Nord de la France malgré les sollicitations de plusieurs grands clubs.

En difficulté au Bayern Munich, Renato Sanches s’est relancé à Lille la saison dernière avec succès. Une performance qui n’est pas passé inaperçue auprès de plusieurs club mais l’espoir portugais a tenu à rester une saison supplémentaire à Lille.

“Je suis sûr que pour moi, ça va être une très bonne année. Je n’ai jamais fait deux saisons d’affilée dans le même club. C’est donc très important de gagner en stabilité. Lille a eu quelques propositions mais j’ai tenu à rester un an de plus. On ne sait jamais ce qui se passera demain. Mais en même temps, on ne m’a pas fait de propositions à moi directement pour partir cet été. Le club, lui, en a eu quelques-unes oui. Mais le mieux pour moi c’était de rester ici” a confié la révélation de l’Euro 2016 au micro de Téléfoot.