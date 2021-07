Le défenseur central du LOSC José Fonte (37 ans) a prolongé son contrat d’une année supplémentaire il y a quelques heures.

Présent devant les médias, le président du club nordiste Olivier Létang est revenu sur cette prolongation et donne quelques explications en plus. « Nous sommes très heureux de la prolongation du contrat de José, notre capitaine, qui était pour moi une évidence. Grand professionnel, leader doté d’une très grande expérience et homme de grandes valeurs, pilier du vestiaire, José a été un des acteurs importants des très bons résultats et du titre de champion de France. La prolongation du contrat de José démontre notre volonté de travailler dans la continuité et notre ambition de performer dans la durée, » a déclaré le patron lillois sur le site internet du club. Capitaine de l’équipe, Fonte est lié aux Dogues jusqu’en juin 2022.