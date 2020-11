Après son nouveau festival en Ligue 1 face à Lorient à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, Lille est l’équipe séduisante de ce début de saison. Le milieu de terrain Xeka est revenu sur ce succès au micro de Téléfoot.

A l’image de son équipe, Xeka réalise un gros début de saison sous le maillot des Dogues. Après le carton plein contre Lorient (4-0), le milieu de terrain a souligné au micro de Téléfoot cette belle performance collective. « On savait que cela allait être difficile comme à Brest avant la trêve. On a réussi à être bien en place et à jouer ensemble pour retrouver la victoire. Quand on joue comme cela, en équipe, on est plus forts. On l’a senti aujourd’hui et on espère continuer comme cela. Nous avons eu des espaces pour aller vers l’avant et j’ai pu me projeter offensivement pou aider davantage l’équipe à s’approcher du but et se créer plus d’occasions. »