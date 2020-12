Ce soir à partir de 21 heures, le Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain de Lille. Un match sans Neymar, ce qui arrange plus que jamais Christophe Galtier.

Avant le match du soir, le technicien lillois est revenu sur la rencontre et pense que le OPSG n’est pas la même équipe avec et sans Neymar. Ce soir, le Brésilien ne sera pas présente.

« Neymar c’est un grand joueur, qui peut faire des différences. L’un des meilleurs au monde, que je prends plaisir à regarder jouer, et que je n’aime pas voir jouer contre nous. Evidemment, je n’ai jamais souhaité qu’il ait cette blessure. On essaie de faire croire qu’il serait opérationnel, je ne pense pas (phrase prononcée avant l’officialisation de son absence). Un PSG avec Neymar ça a un certain niveau, un PSG sans Neymar ça a un autre niveau. » A-t-il confié.