Bien que les dés ne soient pas encore jetés, Christophe Galtier savoure déjà la saison exceptionnelle réalisée par le LOSC.

Présent en conférence de presse ce vendredi, alors que Lille ira à Angers dimanche soir (21h) pour son dernier match de la saison, Christophe Galtier a évoqué la course au titre. En cas de victoire ce week-end face au SCO, les Nordistes seront assurés de soulever le trophée de champion de Ligue 1.

« C’est exceptionnel. C’est le fruit d’un travail incroyable tout au long de la saison. Et c’est exceptionnel dans ce Championnat quand il y a un club comme le PSG, avec un budget incroyable et des stars mondiales. Quand je vois les stats de Kylian Mbappé (26 buts, 7 passes déicives en 30 matches de L1). Tous les titres sont beaux mais je crois, en étant honnête, qu’être champion de France avec une telle concurrence est un exploit exceptionnel. La saison du LOSC est très belle, elle est magnifique, il y a une finale à distance sur la dernière journée, et cela fait longtemps que ce n’était pas arrivé. Il faudra être très concentrés sur l’objectif, sortir un très gros match. Mon intime conviction c’est qu’ils (ses joueurs) peuvent le faire. Mais il faut se dire qu’on joue contre Angers, pas contre Paris. Il faut être focalisé sur le match Angers-LOSC, et peu importe ce que va faire Paris. »