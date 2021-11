Entré en cours de jeu face au RB Salzburg dans un 4-3-3 inhabituel, Amadou Onana ne cesse d’impressionner. Etincelant sur le terrain, le Belge pourrait être l’une des recrues de l’année. Aussi efficace sur la pelouse que devant les micros, il commente la belle dynamique des siens sur la scène européenne.

Le doute laisse place à l’ambition et le LOSC prend enfin la stature européenne qui est la sienne en s’illustrant sur la scène européenne. Forts de leur deux victoires consécutives, les Dogues sont désormais premiers de leur groupe et semblent sur la bonne voie pour atteindre les 8èmes de finale de Ligue des Champions. Un objectif assumé pour des Lillois qui espéraient faire mieux que lors de leur dernière participation à la plus belle des compétitions européennes. Un effectif victorieux pourtant remis en question par de nombreux observateurs. Un joli rebondissement qu’a commenté Amadou Onana après sa folle entrée en jeu.

« Je pense que c’est ce que tout le monde attend de moi, cette folie et cette énergie, c’est important de tout donner pour l’équipe et les trois points. Je suis content d’avoir pu le faire devant un public extraordinaire, c’est une grande joie. Je crois en mon équipe. Beaucoup de monde ne nous attendait pas là. Je pense qu’on grandit. On a été solidaire. On apprend à mieux se connaître, on a des automatismes. Il faudra tout donner à Wolfsburg« , a déclaré Amadou Onana au terme de la rencontre au micro de BeIn Sports.