Libre de tout contrat après son aventure au Stade Rennais, Jonas Martin serait dans les petits papiers du LOSC. Son arrivée serait déjà proche d’être finalisée.

Malgré un statut en berne cette saison, Jonas Martin a eu l’occasion de s’illustrer avec 35 rencontres toutes compétitions confondues, (2435min), avec le Stade Rennais. En fin de contrat, il n’a pas été retenu par Bruno Génésio et son staff et est désormais à la recherche d’une nouvelle écurie. D’après les informations révélées par L’Equipe, le milieu de terrain de 32 ans devrait rejoindre le LOSC. Une arrivée à coût zéro pour la formation nordiste qui pourra ainsi pallier les départs de Xeka et de Renato Sanches. Une bonne pioche pour compléter la rotation de l’effectif lillois.