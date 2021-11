Pour se faire une place à la Coupe du monde 2022 au Qatar, le jeune Amadou Onana espère marquer des points en Espoirs.

Capitaine des Espoirs belges pour les deux prochains matchs de qualification à l’Euro 2023, le Lillois Amadou Onana se rapproche peu à peu de l’équipe A, où il pourra côtoyer quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète comme Romelu Lukaku ou Kevin De Bruyne. Dans un entretien accordé à Sportmagazine, le milieu de 20 ans explique notamment avoir été contacté par le sélectionneur de l’équipe principale, Roberto Martinez.

« Roberto Martinez m’a téléphoné pour me dire qu’il était disponible si j’avais besoin de conseils. Il m’a aussi dit que j’avais le devoir d’être ambitieux. Ça tombe bien parce que moi, je lui ai bien dit que j’avais le Qatar dans un coin de la tête. Je travaille pour ça en tout cas. Je veux devenir la meilleure version de moi-même et ce le plus rapidement possible parce que le Qatar, c’est déjà demain. Certains vont me traiter de prétentieux en lisant ça. Je pense que dans le milieu du foot, ce n’est pas grave de l’être un petit peu. »