Face au rival Lensois demain soir, le LOSC a bien l’intention de prendre sa revanche sur le dernier match de Ligue 1.

De passage en conférence de presse ce lundi, à la veille du 16e de finale de Coupe de France face au RC Lens, le milieu Lillois Amadou Onana a livré ses impressions.

« On s’entraîne à 100 % pour donner le meilleur de nous-mêmes. On va jouer ce derby à fond, même si on a pas mal d’absents, pour essayer d’aller gagner ce match. Un sentiment de revanche ? Oui clairement. Quand on joue un derby comme ça, c’est pour le gagner. Depuis cette rencontre, on est sur une très bonne dynamique, invaincus depuis deux mois. On ne va pas s’enflammer. Mais eux le sont un peu moins (sur cette dynamique). »