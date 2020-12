Avant le mercato d’hiver qui commence dans quelques jours, l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier a très peur de voir ses meilleurs joueurs quitter le club en cas d’offre importante.

« Concernant les joueurs, les mouvements, il n’y a eu aucune discussion avec le président Olivier Létang. On joue tous les trois jours. Honnêtement, il n’y a eu aucune discussion. Je serai très heureux de conserver cet effectif-là en janvier. Mais je me plierai aux réalités économiques du mercato et aux impératifs du club. (…) En France, il faut vendre des joueurs. Si un club offre 80 M€ pour un de nos joueurs, je vous le garantis, il partira », a indiqué le coach du LOSC en conférence de presse. Reste maintenant à savoir qui sera prêt à mettre 80 millions d’euros en pleine crise financière pour le monde du football sur un joueur de Lille.