Le LOSC a été contraint de céder ce mercredi soir 2 buts à 1 en huitième de finale retour de la Ligue des champions face au champion d’Europe en titre Chelsea. Malgré la défaite, le président nordiste retient du positif de ce beau parcours européen.

“Il y a une fierté sur le parcours. On a terminé premiers de la poule. On voulait se qualifier et personne ne croyait en nous. On a fait le match qu’il fallait en première période. On a fait changer d’avis beaucoup de personnes. Les faits de jeu ne nous ont pas été favorables. On prend ce but qui nous fait mal. On a cette opportunité sur le poteau. On aurait aimé voir le stade à 2-1 pour nous au dernier quart d’heure. Il y a des faits de jeu et beaucoup de fierté. Je voulais que notre équipe ait du coeur et se comporte en équipe. On l’a vu. Je tiens à saluer les supporters qui ont donné une très bonne image. Je leur tire un coup de chapeau.” S’est exprimé Olivier Létang au micro de « RMC Sport. »