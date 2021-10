Renato Sanches était finalement rester au LOSC après un Euro flamboyant et de nombreux courtisans. Un soulagement de courte durée pour les fans lillois, Olivier Létang pousse déjà sa star portugaise vers la sortie.

Les supporters du LOSC pensaient pouvoir souffler pendant au moins un an après l’été agité dont ils ont été victimes. Pressenti sur le départ, Renato Sanches est finalement rester dans le nord de la France pour le plus grand plaisir des Lillois, émerveillés à chacune de ses sorties, son petit pont contre l’OM ne nous fera pas dire le contraire. Un soulagement de bien courte durée avec les nouvelles déclarations du président du LOSC, Olivier Létang, qui indique qu’un départ est encore possible pour le Portugais. A peine revenu de blessure, le milieu de terrain est toujours considéré comme une valeur marchande importante et pourrait quitter les Champions de France en titre dès cet hiver.

« Je me suis déjà exprimé dessus et j’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato pourra partir. […] On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux de l’être. On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais également à l’Euro avec le Portugal« , a affirmé Olivier Létang au micro de BFM Grand Lille.