En difficultés financières, le LOSC cherche à se séparer de certains de ses éléments les plus courtisés lors du prochain mercato afin de rétablir un certain équilibre économique. Convoité par l’Atlético de Madrid, Zeki Celik est également suivi de près par la Fiorentina, l’Inter Milan et Tottenham.

Approché à plusieurs reprises par l’Atlético de Madrid, Zeki Celik est très proche des Colchoneros. Le club espagnol semble être le grand favori dans ce dossier alors qu’un prêt contrat aurait déjà été signé entre les deux parties. Le Turc est censé remplacer Sime Vrsaljko et Kieran Trippier, tout deux proche d’un départ. Néanmoins, selon la presse turque, de nombreux concurrents rentrent désormais dans la danse et viennent empiéter les plates bandes madrilènes. La Fiorentina, l’Inter Milan et les Spurs de Tottenham seraient à l’affût, une aubaine pour Olivier Létang qui espère réaliser une belle vente dès cet hiver.