Si le tirage au sort du LOSC semble plutôt clément, Olivier Létang préfère se méfier de tous les adversaires.

De passage au micro de beIN Sports après le tirage au sort de la Ligue des champions qui a vu le LOSC hériter de Séville, Salzbourg et Wolfsburg dans le groupe G, Olivier Létang a joué la carte de la prudence.

« On sait toujours après la compétition si on est bien loti. C’est un groupe très homogène, il y a peut-être un club qui se détache, le FC Séville étant donné son histoire récente en Liga et en compétitions européennes. Mais c’est un groupe homogène avec du solide comme Wolfsburg, qui est régulièrement dans le haut du classement en Bundesliga, puis Salzbourg, qui est finalement le Paris Saint-Germain de l’Autriche en étant champion depuis 2014 », a estimé le président de Lille.