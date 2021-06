Christophe Galtier souhaite quitter Lille pour l’OGC Nice mais son président Olivier Létang réclame une indemnité ca fil reste un de contrat au coach.

Quelques heures après le titre de champion de France acquis lors de l’ultime journée face à Angers, Christophe Galtier a annoncé son envie de quitter le club à un an de la fin de son contrat. Si l’entraîneur s’est mis d’accord avec l’OGC Nice, le président du LOSC, Olivier Létang réclame 10 millions d’euros pour libérer Christophe Galtier de sa dernière année de contrat. Il a réaffirmé sa position au micro de BFM Lille : « On n’a pas d’accord avec Nice, a affirmé le dirigeant. Les discussions avancent très très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. Et comme les discussions n’avancent pas entre Nice et le Losc… On est un club qui doit être respecté. Un club fort. On ne vient pas s’essuyer les pieds sur le Losc comme ça. »

Alors que l’ancien entraineur des Verts est attendu dans 4 jours aux domaines de Luchin pour la reprise, l’intersaison s’annonce compliquée du côté des champions de France en titre.