Plus proche que jamais de l’AC Milan, Newcastle pousse pour tenter d’enrôler Sven Botman. Un forcing qui fait son effet alors que le Néerlandais semble séduit par les approches des Magpies.

Recruté pour 8 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sven Botman a confirmé sa saison pleine de promesses après celle du titre. Le Néerlandais s’est mué comme un véritable leader de la défense lilloise et ne devrait pas poursuivre son aventure lilloise plus longtemps mais si son départ est acté, sa future destination reste un mystère. Alors que l’AC Milan semblait être le grand favori, la Premier League pourrait inverser la tendance.

Selon les informations publiées par Fabrizio Romano, Newcastle pousserait pour tenter de recruter Sven Botman le plus rapidement possible tout en coiffant la concurrence. Les négociations ont débuté depuis plusieurs semaines avec le LOSC et semblent d’ores et déjà particulièrement avancées. Le Néerlandais de 22 ans serait séduit par la possibilité de rejoindre la Premier League. Un véritable désaveu pour l’AC Milan qui pensait avoir conclu ce deal il y a déjà bien longtemps.