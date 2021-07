Equipementier du LOSC, New Balance présente le nouveau maillot extérieur du club champion de France en titre.

« À l’aube d’une saison dans la peau d’un Champion de France, le LOSC et New Balance ont collaboré pour concevoir une tenue à dominante blanche, qui s’inspire subtilement de l’identité de notre région des Flandres. Ce nouveau kit – composé d’un dégradé de tons blanc, noir et doré – a été soigneusement pensé pour en faire un maillot ‘premium’ au style actuel, » a détaillé le club nordiste dans un communiqué. Désormais sous les ordres de Jocelyn Gourvennec, Lille débutera sa saison sur le terrain du FC Metz.