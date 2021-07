Pas du tout présent sur le marché des transferts, Lille n’avance pas. Une situation qui n’inquiète pas son entraîneur, Jocelyn Gourvennec.

« On a un effectif très intéressant, il y a des joueurs qui peuvent être amenés à partir, mais le club a prévu de les remplacer, notamment ceux qui sont à un an de la fin de leur contrat. Je suis prévenu. Et, pour l’instant, le groupe travaille très bien avec des joueurs qui sont demandeurs, avec une vraie homogénéité dans l’envie de gagner. Ça monte en puissance », a indiqué le manager lillois pour L’Equipe.