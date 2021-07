L’ancien entraîneur de Lille, Marcelo Bielsa, a été débouté par les prud’hommes après son licenciement en 2017.

Licencié pour faute grave, l’entraîneur argentin, aujourd’hui à la tête de Leeds en Premier League, réclamait près de 19 M€ à son ancien club au titre des dommages et intérêts pour rupture injustifiée et abusive du contrat de travail. Si Marcelo Bielsa invoquait la signature d’un pré-contrat le 14 février 2017 doté d’une clause qui impliquait le versement des salaires restant en cas de rupture anticipée, le tribunal des prud’hommes a jugé que c’est le contrat datant du 1er juillet 2017 qui prévalait. Il a également jugé que la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avait été faite et a retenu la faute grave. Pas moins de huit griefs étaient reprochés à Marcelo Bielsa, parmi lesquels « insubordination récurrente » ou encore « un comportement agressif et irrespectueux ». Le conflit devrait connaître un nouvel épisode en appel.