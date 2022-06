Renato Sanches est la principale cible du club pour renforcer ce poste en raison de ses performances avec Lille ces dernières saisons, et d’un grand nombre de départs dans ce secteur côté milanais.

Selon le journal italien La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan cherche désespérément à faire signer Renato Sanches pour la saison prochaine afin de renforcer son milieu de terrain après le départ de Franck Kessié, qui devrait s’engager librement avec le FC Barcelone dans les prochains jours, et celui de Jens Peter Hauge qui a rejoint l’Eintracht Francfort. Renato Sanches est la principale cible du club pour renforcer le poste en raison de ses performances convaincantes avec Lille ces dernières saisons et est devenu une opportunité de marché en raison de sa situation contractuelle.

Le Portugais est en fin de contrat à l’été 2023 et fait partie des joueurs que Lille doit vendre pour résoudre ses problèmes financiers. L’AC Milan cherche à recruter le joueur de 24 ans pour un montant compris entre 10 et 15 millions d’euros, un chiffre plutôt abordable au vu des performances de Renato Sanches, qui a signé 2 buts et 5 passes décisives en 32 matchs cette saison.