Issu du centre de formation du LOSC, Lucas Chevalier vit de belles premières. L’occasion pour son agent de révéler le dilemme de l’été dernier.

« Il est tellement mûr, tellement prêt. Cette semaine, on a parlé un peu, c’est normal, et je lui ai dit que ce moment-là était pour lui. Je l’ai trouvé très calme dans cette ambiance et il a montré de la personnalité. (…) Cet été, on aurait pu faire un autre choix car Lucas était demandé par de nombreux clubs. Mais Lille voulait qu’il reste, qu’il soit en compétition avec Jardim. Depuis samedi, on sait qu’on a bien fait de rester », a confié Mikkel Beck, agent et représentant de Lucas Chevalier, dans un article dédié au jeune portier de 20 Ans dans les colonnes de La Voix des Sports.

Au plus proche de son évolution année après année alors qu’il est à la tête du centre de formation du LOSC, Jean-Michel Vandamme s’est montré ravi de la première de son jeune protégé : « Réaliser une première à Marseille, c’est très particulier quand même et il s’en est bien sorti. Il a fait deux ou trois arrêts décisifs et notamment cette claquette sur Harit. S’il enchaîne, ça va être intéressant de le voir avec son jeu au pied comme un libéro quand Paulo Fonseca va demander à l’équipe de presser.»