Le président Gérard Lopez croit que le LOSC a toutes ses chances pour cette nouvelle saison de Ligue 1.

“On visera le podium, on a le talent et le budget pour ça. Mais on part avec de l’humilité car la préparation athlétique a été inédite, a déclaré Gérard Lopez dans L’Equipe. La concurrence sera redoutable derrière le Paris-SG, avec Lyon et Rennes, avec Monaco et Nice, aussi. On va peut-être perdre trois ou quatre titulaires. Mais notre structure est pointue pour remplacer ces postes et nos capacités à bien intégrer les joueurs vont loin : Christophe (Galtier) aura une équipe de talent.”