Grosse nouvelle pour le LOSC. Leader de la Ligue 1, le club nordiste va devoir rendre des comptes. Son patron Gérard Lopez ne devrait plus être le président lillois dans les jours, les heures à venir.

C’est une information exclusive de Canal+. Ce soir dans le « late football club » , Dominique Armand, journaliste donne des nouvelles de cette histoire et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça ne sent pas très bon pour les Dogues. Ce mercredi, le club doit passer devant la DNCG et régler des comptes avec un trou entre 130 et 200 millions d’euros. Suite à cette information, le fonds d’investissement Elliott qui finance le club pourrait mettre les voiles et mettre un terme à sa collaboration. De ce fait, Gérard Lopez est tout proche d’un départ et il devrait être remplacé par Olvier Létang…