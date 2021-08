Confiant au sujet des forces de son effectif, Jocelyn Gourvennec prédit une grande saison à venir pour le LOSC.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le LOSC retrouvera le PSG dimanche soir (20h) à l’occasion du Trophée des Champions, Jocelyn Gourvennec est revenu sur ses premières semaines à la tête du club nordiste. Il espère rester dans la continuité de la saison dernière et défendre le titre de champion acquis par les Dogues sous les ordres de Christophe Galtier.

« Je suis très content d’être là et j’ai été très bien accueilli. J’étais arrivé tout seul avec un staff international, c’était nouveau pour moi. Il a fallu vite trouver les habitudes de travail et on a rapidement trouvé l’équilibre. Je me suis tout de suite mis dedans. On a énormément de chose à préparer, en étant dans mon rôle, je n’ai pas le temps de voir les attentes, je m’impose moi-même une exigence suffisamment forte pour ne pas être influencé par l’extérieur. Il m’a fallu vite comprendre le fonctionnement et les hommes avec lesquels je travaille. Il faut garder les joueurs dans cette continuité puisque l’effectif n’a pas trop changé en ne bousculant pas les joueurs dans leurs habitudes. Il faut renforcer une équipe qui est bonne qui a des bases solides. Il faudra améliorer l’efficacité à domicile où l’équipe s’était parfois faite piéger par des équipes qui arrivaient en bloc bas. Il faudra surtout maintenir ce collectif et cette capacité de faire les efforts ensemble. »