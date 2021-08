Champion de France en titre, le LOSC connaît désormais ses prochains adversaires en Ligue des champions. L’occasion pour son président de livrer son analyse sur ce groupe.

« C’est un groupe homogène avec des équipes qui sont proches et très solides. C’est la Champions League, des équipes qui se sont qualifiées et ont l’habitude de participer à une compétition européenne. Il y a beaucoup d’homogénéité. On verra à la fin. Il faut basculer sur la Ligue 1. Il ne faut pas avoir trop rapidement la Champions League en tête. » A-t-il confié auprès de « RMC Sport. » Rappelons que les nordistes ont hérité du groupe G avec le RB Salzburg, le VFL Wolfsburg et le FC Séville.