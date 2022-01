Ce mercredi soir, le LOSC est venu à bout du FC Lorient sur le score de 3 buts à 1 dans un match en retard de Ligue 1. Un succès qui satisfait le président Olivier Létang mais…

Devant les médias, il est revenu sur le match et la victoire des Dogues face aux Merlus. « On est contents d’avoir pris les trois points, c’était important. Mais on n’est pas totalement satisfaits. On a fait une très bonne première mi-temps. On s’est ensuite relâchés et il faut absolument qu’on apprenne à être plus tueurs, plus consistants. On ne peut pas faire une seconde mi-temps comme celle qu’on a fait. On a un goal average (+2) qui n’est pas forcément très favorable aujourd’hui. A 3-0 à la mi-temps, il faut respecter le football, avoir l’envie de continuer à s’imposer, respecter l’adversaire et aller au bout de la démarche. Il y a une frustration, on aurait pu marquer plus de buts. On encaisse aussi un but. On est donc satisfaits de prendre les trois points, mais attention. On rejoue dans trois jours à Brest (samedi). On sait où on veut être, ça passe par des matchs complets, » a lancé Olivier Létang.