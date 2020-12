Gérard Lopez parti, c’est Olivier Létang qui est aujourd’hui officiellement le nouveau président du LOSC. Ce dernier a livré sa première analyse de la situation et rassure sur ses intentions.

« C’est un grand honneur de devenir le nouveau président du LOSC, cette place forte du football français. Mon intention est que le club atteigne son plein potentiel et je veillerai à la bonne gestion du LOSC sur les plans sportif et financier, dans l’intérêt des supporters et de la communauté du LOSC, avec le football au cœur du projet. Je tiens à remercier tous ceux dans le club qui vont travailler dur sur la transition de M. Lopez. Je suis également ravi d’avoir à mes côtés Christophe Galtier, un entraîneur de haut niveau que j’apprécie en tant qu’homme et que professionnel. » A-t-il annoncé en conférence de presse lors de la présentation du nouveau président.