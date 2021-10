Prêté au LOSC avec option d’achat cette saison par l’Atletico Madrid, Ivo Grbic est devenu le titulaire de l’équipe et il pourrait encore rester pas mal de temps dans le nord.

D’après les indiscrétions de « Todo Fichajes, » Olivier Létang est plutôt d’accord pour qu’Ivo Grbic reste à Lille. Le président du LOSC veut acter le transfert de ce dernier dès mars 2022 d’après le site internet espagnol. Agé de 25 ans, Grbic serait en plus d’accord pour rester au LOSC cette saison et il faudra désormais trouver un accord avec l’Atletico Madrid. Mais dans la capitale espagnole, l’option d’achat du joueur aurait été fixée entre 7 et 8 M€. Affaire à suivre…