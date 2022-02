Mardi soir, Lille, champion de france en titre, s’est incliné 2-0, sur la pelouse de Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. À l’issue de la rencontre, Benjamin André, milieu de terrain des dogues, a exprimé quelques regrets.

Chelsea, qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière, était trop fort pour Lille. Les blues se sont imposés, 2-0, en huitième de finale aller, ont pris une option dans l’optique d’une qualification en quart de finale. Pourtant les lillois auront tout donné dans cette rencontre. À l’issue de la rencontre, Benjamin André, milieu de terrain des dogues, a exprimé des regrets notamment sur le premier but encaissé, qui arrive trop tôt dans le match: « On regrette d’avoir encaissé ce premier but un peu trop vite. Il nous a fait mal en première mi-temps. Après, il y avait des possibilités de jouer, de faire des décalages. Mais prendre ce but sur une phase arrêtée, ça fait mal. »