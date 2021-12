Déjà éliminé de la suite de la compétition en Youth League, les Lillois ont conclu leur phase de poule avec une belle victoire à Wolfsburg (0-3).

Les jeunes du LOSC se sont imposés (3-0) face aux U19 de Wolfsburg. Malgré cette victoire, les Lillois sont tout de même éliminés de la Youth League à cause de la défaite de Séville à Salzbourg. Ils ont tout de même montré la voie aux hommes de Jocelyn Gourvennec. Si les coéquipiers de Burak Yilmaz, qui ont leur destin en mains, imitent les U19 lillois il seront qualifiés et premiers du Groupe G. Pour rappel, les Dogues affrontent eux aussi Wolfsburg ce soir à 21h pour le compte de la 6e et dernière journée de Ligue des Champions.